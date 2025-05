LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | anche Antonio Tiberi nella numerosa fuga di giornata

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni da brivido! Antonio Tiberi si unisce a una fuga esplosiva, un gesto che potrebbe essere la chiave per il successo di Damiano Caruso. In un’edizione caratterizzata da strategie audaci e alleanze inaspettate, ogni tappa diventa una battaglia appassionante. Non perderti gli aggiornamenti: oggi più che mai, il ciclismo dimostra di essere uno sport di squadra, dove ogni pedalata conta!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 14.05 Probabilmente Tiberi è in fuga per fungere da appoggio nei confronti di Damiano Caruso. 14.03 In fuga abbiamo Moscon, Tiberi, Bilbao, Moniquet, Perez, Prodhomme, Rafferty, Steinhauser, Gaudu, Germani, Meintjes, Clarke, Konrad, Mosca, Pedersen, Verona, Cepeda, Donovan, Vader, Cattaneo, Harper, Bardet, Tonelli, Van Aert, Lemmen, Brenner, Arrieta, Marcellusi e Scaroni. 14.01 Siamo sul Col Tzecore. 16 km al 7,7% di pendenza media e massima del 15%. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa appassionante tappa del Giro d'Italia 2025.

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tanti corridori in fuga, presente Tiberi

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni uniche! Con molti corridori in fuga, tra cui il talentuoso Tiberi e il tenace Wout Van Aert, la competizione si fa serrata.

