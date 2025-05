LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Casali scende rispetto alla qualificazione Attesa per Targhetta ed Esposito

La ginnastica artistica sta vivendo un momento di grande fermento, con i Campionati Europei 2025 che promettono emozioni forti. Oggi, Casali ha visto un punteggio inferiore rispetto alla qualificazione, ma l'attenzione è rivolta a Targhetta ed Esposito, pronti a conquistare il podio. In un contesto in cui ogni punto conta, la sfida si fa sempre più avvincente. Chi riuscirà a superare le aspettative? Non perdere neanche un attimo della diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12: Punteggio di 12.633 per l’israeliano che si inserisce in quarta posizione. Ora Hepworth 16.11: Caduta per Dolgopyat 16.10: Punteggio di 13.966 per l’azzurro che si inserisce al secondo posto con mezzo punto in meno rispetto alla qualificazione. Podio difficile per lui. Ora Dolgopyat 16.09: Esercizio di qualitĂ per Casali che non riesce a stoppare l’ultimo atterraggio e dunque niente bonus. Attendiamo il punteggio 16.08: Uscita dalla pedana al primo salto ma poi si riprende immediatamente Casali 16.06: Punteggio di 14.500 per Whitehouse. Ora tocca a Lorenzo Minh Casali 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali scende rispetto alla qualificazione. Attesa per Targhetta ed Esposito

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

