LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Casali e Targhetta sono di bronzo! Caduta per Manila Esposito

I Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025 stanno regalando emozioni forti! Con Casali e Targhetta che conquistano il bronzo, e un'inaspettata caduta di Manila Esposito, il clima si fa teso. La belga Derwale guida la classifica con un punteggio sorprendente, mentre la finlandese Kuusiko sorprende tutti con una prestazione da brividi. La competitività è alle stelle, e ogni errore può costare caro. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: Altissimo il punteggio della belga Derwale che va nettamente al comando con 14.466, podio sicuro ma si può puntare al bersaglio grosso 18.47: Grande prestazione della finlandese Kuusiko che ottiene un punteggio di 13.600 che significa primo posto provvisorio 18.41: Peccato! Commette un errore piuttosto grave in presa della sbarra Manila Esposito che cade e non sarĂ sul podio. L’azzurra totalizza il punteggio di 12.233 ed è quarta al momento quando mancano le ultime quattro atlete 18.38: Buona la prova di Sofia Tonelli che ottiene il punteggio di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali e Targhetta sono di bronzo! Caduta per Manila Esposito

