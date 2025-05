LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Casali e Targhetta sognano in grande c’è Manila Esposito alle parallele

Oggi il palcoscenico di Lipsia si illumina per gli Europei 2025 di ginnastica artistica! Con Casali e Targhetta pronte a sfidare i migliori, i riflettori sono puntati anche su Manila Esposito, pronta a conquistare le parallele. In un momento in cui la ginnastica sta vivendo una vera e propria rinascita, ogni esibizione promette emozioni forti. Chi avrà la meglio? Non perdere l’opportunità di scoprire il futuro della ginnastica europea!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa della prima metà delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 16.00 con il corpo libero maschile e si proseguirà poi nell'ordine con volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e corpo libero. Lorenzo Minh Casali ha siglato il miglior punteggio di qualifica al quadrato e andrà a caccia del risultato di lusso sfidando una sfilza di avversari di lusso.

