LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | bronzi pesanti per Casali e Targhetta! Caduta per Manila Esposito

La ginnastica artistica europea 2025 si accende di emozioni, con Casali e Targhetta che conquistano bronzi pesanti, mentre Manila Esposito cade in un momento cruciale. Le sfide di oggi non raccontano solo di performance individuali, ma riflettono la crescita del talento giovanile nel nostro Paese. Un punto interessante? La tenacia dei nostri atleti è il vero motore di una generazione che punta a brillare sulle più grandi scene internazionali. Non perdere gli aggiornamenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  19.37: Niente da fare anche per il francese Ait Said che ottiene un punteggio di 14.066 19.32: L’armeno Davtyan si ferma a 14.166 e si inserisce al quarto posto 19.29: Era il favorito della vigilia e non ha tradito il greco Petrounias che non ha commesso errori di sorta ed è al comando con 14.400. Tutti vicinissimi ad altissimo livello finora 19.24: Vicinissimo all’armeno, l’azero Simonov che ottiene 14.333 e si deve accontentare del secondo posto 19.20: Punteggio subito altissimo per l’armeno Avetisyan che ottiene 14.366 e mette pressione sugli altri protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: bronzi pesanti per Casali e Targhetta! Caduta per Manila Esposito

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Esposito e Casali sono di bronzo nella gara a squadre mista!; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante; LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | in gara il primo gruppo attesa per gli azzurri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali e Targhetta sono di bronzo! Caduta per Manila Esposito

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito reginetta totale! Apoteosi all-around, bis da leggenda

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 18.30 Grazie a tutti per averci ...

Risultati Europei di Ginnastica Artistica 2025: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia

Segnala informazione.it: Lipsia, in Germania, è pronta a ospitare i Campionati europei 2025 di ginnastica artistica dal 26 al 31 maggio. La rassegna maschile e femminile vede in azione i migliori talenti del continente. Tra d ...