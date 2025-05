LIVE Gigante-Shelton Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro vuole proseguire la favola

Oggi è il giorno dell’avventura di Matteo Gigante al Roland Garros 2025! L’azzurro, talento emergente del tennis italiano, affronta l'americano Ben Shelton in un match che promette emozioni e colpi di scena. In un periodo in cui il tennis italiano sta vivendo un vero e proprio rinascimento, Gigante è pronto a scrivere un altro capitolo della sua favola sportiva. Segui la diretta per non perderti nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di 3° turno del Roland Garros 2025 che vede coinvolti l’azzurro Matteo GIGANTE e l’americano Ben Shelton, il sorprendente qualificato romano non vuole smettere di sognare! Ci siamo, è il giorno in cui Matteo Gigante torna in campo nel match più importante della carriera. Lo era stato per la verità anche quello di 2° turno contro Stefanos Tsitsipas, così come il match d’esordio in tabellone principale al Roland Garros contro l’altresì qualificato libanese Banjamin Hassan. Insomma, il giovane romano sta ogni giorno che passa illuminando nuove strade. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gigante-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la favola

