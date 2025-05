LIVE Gigante-Shelton Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

Il Roland Garros 2025 si infiamma! Holger Rune ha trionfato e ora sfida il nostro Lorenzo Musetti in un attesissimo ottavo di finale. Un match che promette emozioni forti, soprattutto considerando il percorso straordinario di Musetti, passato da Challenger a protagonista del grande tennis. Segui la diretta e preparati a vivere un incontro che potrebbe riscrivere la storia del tennis italiano! Chi conquisterĂ la superficie rossa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:21 Giocatori in campo a minuti, ha vinto Holger Rune e sfiderĂ Lorenzo MUSETTI in un infuocato ottavo di finale. 17:17 Non ci sono precedenti ovviamente tra i due, l’azzurro fino a questo torneo viveva un’altra vita rispetto all’USA. Giocatore da Challenger, Gigante è riuscito quest’anno a regalarsi le prime grandi qualificazioni in grandi tornei. In piĂą, c’era stata la vittoria di Roma e il match alla pari con Mensik. In questo torneo però l’azzurro si è superato e ha battuto addirittura un top 20 come l’ex finalista Tsitsipas. 17:12 Ci siamo, ancora circa 20? di attesa e poi tornerĂ in campo l’uomo del momento in casa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it