LIVE Gigante-Shelton 3-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurro sotto di un set ma in partita

Il duello tra il giovane talento americano Shelton e l’italiano Gigante si fa incandescente al Roland Garros 2025! Nonostante la battuta d’arresto nel primo set, il nostro azzurro resiste come una roccia, salvando ben 8 palle break. In un torneo che celebra l'emergere di nuove stelle, questo match è un perfetto esempio di determinazione e strategia. Rimanete sintonizzati: il secondo set potrebbe riservare sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:16 L’azzurro è in partita, ha salvato la bellezza di 8 palle break delle 9 concesse. C’è da aggrapparsi alla battuta per rimanere nel match! Shelton-Gigante 6-3! Chiude l’americano al primo tentativo, questa volta vince addirittura un quindici di fino. 40-0 Dritto corto alla fine di Shelton, beffa Gigante che era lontanissimo dopo la risposta sul kick. 30-0 Seconda centrale vincente, ancora in kick. 15-0 Servizio vincente in kick, impossibile rispondere. 3-5 Gran gioco salvato dal romano! Altro scambio di fino in cui ha la meglio! A-40 Sbaglia lo slice in lunghezza Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it