LIVE Gigante-Shelton 3-6 3-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | arriva un altro break Servirà prima l’USA nel 3 set

Nel palcoscenico del Roland Garros 2025, il giovane talento americano Ben Shelton sta scrivendo la sua storia. Con un servizio potente e colpi precisi, ha già conquistato i primi due set contro l’avversario Gigante. In un’epoca in cui il tennis sta vivendo una nuova era di campioni emergenti, Shelton rappresenta un vento fresco e promettente. Rimanete sintonizzati: la lotta per il titolo è solo all'inizio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace (7°) Shelton. Shelton-Gigante 6-3, 6-3! Niente da fare, servirà ancora l'americano all'inizio del terzo set. 0-40 Niente, doppio fallo. Tre set point. 0-30 Si arrampica e chiude con lo smash Shelton. 0-15 Risposta incisiva dell'americano e punto. 3-5 Doppio fallo! Break, il primo del match! 15-40 Ace (6°). 0-40 Gran risposta dell'azzurro e comoda palla corta! Tre chance! 0-30 In rete il rovescio di Shelton. 0-15 Fulminante dritto, gran difesa di Gigante. Poi il punto l'azzurro con il recupero di smorzata a segno! 2-5 A zero il giocatore azzurro! 40-0 Bel rovescio vincente del romano! 30-0 Passa di dritto Gigante dopo la smorzata.

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set

Segui la diretta di Roland Garros 2025, dove Lorenzo Sonego si sta battendo contro Ben Shelton in un match avvincente.

Gigante-Shelton oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, partite precedenti, streaming

Scrive oasport.it: Cominciano le sfide del terzo turno del Roland Garros 2025 e nel tabellone maschile ci sarà sicuramente grande attesa per Matteo Gigante, reduce dalla ...

LIVE Gigante-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la favola

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissima sfida di 3° turno del Roland Garros ...

Musetti batte Navone 4-6 6-4 6-3 6-2, a breve Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva

Lo riporta msn.com: Musetti: "Condizioni diverse, buon atteggiamento" "Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto agli scorsi giorni. La palla rimbalzava molto meno e sono rimasto sorpreso. Pian piano, con i ...