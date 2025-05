LIVE Gigante-Shelton 3-6 3-6 4-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro si arrende al n 13 del seeding

Matteo Gigante si ferma al terzo turno del Roland Garros 2025, cedendo il passo a Shelton. Un match avvincente che, nonostante la sconfitta, segna un momento cruciale nella carriera del giovane tennista. Con questo torneo alle spalle, Gigante ha l'opportunità di rifocalizzarsi e prepararsi per una stagione ricca di sfide. I giovani talenti stanno riscrivendo la storia del tennis: chi sarà il prossimo a brillare?

19:56 Shelton avanza e sfiderà in ottavi di finale il vincente di Tiafoe-Korda, in questo momento al tie-break del primo set. 19:55 Tutta esperienza per il romano, che entra così nei primi 130 giocatori del mondo al momento. Potrà comunque guardare con estrema felicità e fiducia verso il prosieguo della stagione, che potrà dargli tante soddisfazioni! 19:54 Percentuali al servizio che danno ragione chiaramente a Shelton, che vince la bellezza dell'80% di punti con la prima di servizio in campo e il 69% sulla seconda.