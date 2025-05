LIVE Gigante-Shelton 3-6 3-6 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve prima l’USA nel 3 set

Il Roland Garros 2025 sta regalando emozioni da brivido! Shelton, giovane talento americano, sfida Gigante in un match avvincente. Con il punteggio serrato, ogni punto è una battaglia. Un aspetto sorprendente? La strategia di servizio e volèe che sta caratterizzando il gioco, rispecchiando un trend sempre più in voga nel tennis moderno. Resta con noi per seguire ogni scambio da vicino: l’epilogo potrebbe essere epico!

2-3 Servizio e volèe vincente Shelton. 40-15 Non risponde al kick Gigante. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Guadagna campo, si presenta a rete e fa punto Gigante! 15-0 Servizio e due smash Shelton. 2-2 ACE (5°)!! 40-0 Molto profondo il rovescio di Gigante! 30-0 La palla corta a rifinire il punto del romano! 15-0 Servizio e dritto Gigante! 2-1 A zero l'USA. 40-0 Servizio in kick e dritto Shelton. 30-0 In rete il dritto difensivo del romano. 15-0 Lungo il dritto difensivo di Gigante. 1-1 Sbaglia di rovescio Shelton. 40-15 Rovescio lungoriga a segno Gigante! 30-15 Servizio, dritto e due smash per la chiusura di Gigante! 15-15 Non passa il rovescio lungoriga.