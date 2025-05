LIVE Gigante-Shelton 3-6 1-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si sblocca l’azzurro nel 2 set

Il Roland Garros 2025 regala emozioni uniche e l'azzurro Gigante si sblocca nel secondo set! Con un dritto potente, dimostra che la determinazione italiana non è mai stata così forte. In un contesto in cui il tennis si fa sempre più spettacolare, ogni punto conta: chi avrà la meglio? Non perdere neanche un attimo di questa sfida! La tensione cresce, l'adrenalina sale... chi crede nella rimonta?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Passa di dritto Gigante dopo la smorzata. 15-0 Rovescio in rete di Shelton. 5-1 A trenta Shelton. 40-30 Prima e comodo dritto vincente. 30-30 Kick vincente, non risponde di dritto l’azzurro. 15-30 Doppio fallo (3°) di Shelton. 15-15 Mette nel sacco però la stop volley comoda. 15-0 Prima vincente Shelton. 1-4 Game eterno vinto da Gigante che si sblocca. A-40 Servizio al centro vincente. 40-40 Nuova risposta penetrante e nuovo punto di Shelton. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Ancora con il dritto vincente Shelton. 40-30 Servizio vincente in kick! 30-30 Pauroso dritto lungoriga vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gigante-Shelton 3-6, 1-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si sblocca l’azzurro nel 2° set

