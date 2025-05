LIVE Gigante-Shelton 1-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dell’USA nel 1 set Ma c’è partita

Il Roland Garros 2025 continua a regalare emozioni, con il giovane americano Shelton in vantaggio contro il romano. La tensione è palpabile: ogni colpo è una battaglia. È interessante notare come questo torneo stia diventando un palcoscenico per i nuovi talenti del tennis, in un’epoca di grande rinnovamento. Riuscirà l'azzurro a ribaltare la situazione? Non perdere neanche un momento di questa sfida appassionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Carica bene il dritto il romano, poi sbaglia però lo slice. Peccato. 40-A Servizio e rovescio fuori Gigante!! 40-40 Per fortuna è lungo il dritto carico di Shelton. C’è vento, seconda. 40-A Sbaglia però di rovescio l’azzurro, cercava il lungoriga. 40-40 Gran scambio, alla fine c’è l’errore con lo slice di Shelton! L’azzurro risale! 30-40 Stavolta lo smash c’è!! 15-40 Alla fine sbaglia lo smash Gigante. Aveva comandato alla grande prendendo la rete. 15-30 In rete il dritto di Gigante, la prima non è entrata e lo yankee ha aggredito con il dritto la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gigante-Shelton 1-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break dell’USA nel 1° set. Ma c’è partita

Benvenuti alla diretta live del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Matteo Gigante e Stefanos Tsitsipas.

