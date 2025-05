LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-3 | LAVEELLIIIIIIIIIIII

La finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter si preannuncia emozionante! In un contesto in cui le giovanili stanno guadagnando sempre più attenzione, questa sfida rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire i talenti del futuro. Con il punteggio attuale di 0-3 per l'Inter, gli occhi sono puntati su come la Fiorentina reagirà. Rimanete con noi per la cronaca live e non perdere neanche un emozionante minuto!

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 90? Cinque minuti di recupero. In contropiede Lavelli in uno contro uno non sbaglia e di sinistro buca Leonardelli sul suo palo! 88? MATTEEEEEOOOOO LAVELLIIIIIIIIII!!! 84? Pinotti entra per De Pieri, Puzzoli invece al posto di Romani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-3: LAVEELLIIIIIIIIIIII

