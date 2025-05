LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1 | Rubino prende la traversa!

La finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter è un momento cruciale per il futuro del calcio giovanile italiano. I ragazzi in campo non solo cercano la vittoria, ma anche di mettere in mostra il proprio talento per attirare l’attenzione dei grandi club. La traversa colpita da Rubino è solo il primo brivido di una partita che promette emozioni e spettacolo. Chi avrà la meglio? Segui ogni istante con noi!

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 64? Della Mora prende il posto di Aidoo, poi entra Zanchetta per Bovo. 61? Ievoli per Keita e Balbo per Scuderi. Ancora due cambi per la Fiorentina. 60? Caprini si porta la sfera fuori dal campo, rimessa dal fondo per l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: Rubino prende la traversa!

Venezia-Fiorentina 2-1 LIVE: la riapre Mandragora

Oggi, allo Stadio Penzo, si sfidano Venezia e Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A. La cronaca della partita, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino, sarà disponibile qui.

LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: inizia il secondo tempo!

LIVE PRIMAVERA - Fiorentina-Inter 0-1, 46': si riparte! Nei viola dentro Caprini al posto di Gudelevicious

Diretta Fiorentina Inter Primavera/ Streaming video tv: la finale scudetto (oggi 30 maggio 2025)

