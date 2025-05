LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1 | inizia il secondo tempo!

Inizia il secondo tempo della finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter, un match che promette adrenalina e talento giovanile in campo. I giovani calciatori non sono solo il futuro del calcio italiano, ma una ventata di freschezza che può riscrivere le regole del gioco. Con il punteggio di 0-1, la Fiorentina lotterà per ribaltare le sorti mentre l'Inter cercherà di mantenere il vantaggio. Chi avrà la meglio? Restate con noi per vivere ogni emozione!

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 53? Aidoo cartellino giallo, fallo duro su Rubino al limite dell’area. 49? Mosconi prova il dribbling su Kouadio, ma non riesce. Palla sul fondo. 21.33 INIZIA IL SECONDO TEMPO!. 21. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: inizia il secondo tempo!

Venezia-Fiorentina 2-1 LIVE: la riapre Mandragora

Oggi, allo Stadio Penzo, si sfidano Venezia e Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A. La cronaca della partita, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino, sarà disponibile qui.

Cerca Video su questo argomento: Live Fiorentina Inter Primavera Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finale Primavera Fiorentina-Inter dove vederla: Sportitalia Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Finale Primavera Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Primavera, questa sera la finale Scudetto tra Inter e Fiorentina; La Fiorentina vola in finale playoff della Primavera: Roma eliminata dal gol di Harder. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE PRIMAVERA - Fiorentina-Inter 0-1, INTERVALLO: Bovo risolve il flipper, nerazzurri in vantaggio dopo i primi 45'

Si legge su msn.com: --- LIVE --- FIORENTINA-INTER 0-1 20' Bovo (I) 47' - Arriva il duplice fischio di Angelillo: il primo tempo termina con l'Inter iun vantaggio sulla Fiorentina 1-0. 46' - Spinaccè vicino al raddoppio c ...

LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: finisce il primo tempo davanti

Lo riporta inter-news.it: Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice - Leggi su Inter-News ...

Diretta Fiorentina Inter Primavera/ Streaming video tv: la finale scudetto (oggi 30 maggio 2025)

Scrive ilsussidiario.net: Diretta Fiorentina Inter Primavera streaming video tv oggi venerdì 30 maggio 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della finale scudetto.