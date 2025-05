LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1 | finisce il primo tempo davanti

La finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter è in pieno svolgimento, con i neroazzurri avanti 1-0 all'intervallo. Questo match non è solo una sfida per il titolo, ma un crocevia per i talenti del futuro, in un calcio che cerca nuove stelle da lanciare nel grande palcoscenico. Rimanete sintonizzati con noi di Inter-News.it per seguire ogni emozione di questa attesissima partita! Chi avrà la meglio?

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. Squadre contratte, tantissimi errori tecnici e poche occasioni da una parte e dall’altra. Chiude in vantaggio per ora l’Inter, che ha sbloccato al minuto 20 con il gol di Leonardo Bovo sugli sviluppi di calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: finisce il primo tempo davanti

Venezia-Fiorentina 2-1 LIVE: la riapre Mandragora

Oggi, allo Stadio Penzo, si sfidano Venezia e Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A. La cronaca della partita, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino, sarà disponibile qui.

Cerca Video su questo argomento: Live Fiorentina Inter Primavera Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Finale Primavera Fiorentina-Inter dove vederla: Sportitalia Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Finale Primavera Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Primavera, questa sera la finale Scudetto tra Inter e Fiorentina; La Fiorentina vola in finale playoff della Primavera: Roma eliminata dal gol di Harder. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE PRIMAVERA - Fiorentina-Inter 0-1, 38': proteste viola per un tocco dubbio in area. Giallo per Gudelevicious

Riporta msn.com: --- LIVE --- FIORENTINA-INTER 0-1 20' Bovo (I) 38' - Ammonizione anche per Gudelevicious: punito il fallo in ritardo su Re Cecconi. 36' - La Fiorentina protesta e chiede un calcio di rigore per un pre ...

LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: finisce il primo tempo davanti

Scrive inter-news.it: Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice - Leggi su Inter-News ...

Diretta Fiorentina Inter Primavera/ Streaming video tv: la finale scudetto (oggi 30 maggio 2025)

ilsussidiario.net scrive: Diretta Fiorentina Inter Primavera streaming video tv oggi venerdì 30 maggio 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della finale scudetto.