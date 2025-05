LIVE Fiorentina-Inter finale scudetto Primavera | cronaca e risultato in diretta

È il momento che tutti i tifosi aspettavano: la finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter, due storiche rivali che promettono spettacolo e emozioni. Mentre i giovani talenti si sfidano sul campo del Viola Park, cresce l'attesa per scoprire chi avrà la meglio in questa competizione che rappresenta il futuro del calcio italiano. Non perdere nemmeno un attimo della cronaca in diretta su Inter-News.it! Chi alzerà il trofeo?

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA (ore 20.30) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 20.15 Manca appena un quarto d’ora al calcio d’inizio. Di seguito le formazioni ufficiali della finale scudetto. LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI. FIORENTINA: Leonardelli, Baroncelli, Gudelevicius, Harder, Tarantino, Rubino, Keita Bala, Romani, Trapani, Kouadio, Scuderi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter finale scudetto Primavera: cronaca e risultato in diretta

