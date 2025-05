LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | via alla FP2! Ferrari in cerca di conferme con le nuove ali

Siamo in piena azione al GP di Spagna 2025! Con Leclerc che segna il miglior tempo, la Ferrari cerca conferme con le nuove ali aerodinamiche. La competizione si fa avvincente: Antonelli e Hamilton seguono a ruota. In un contesto di crescente rivalità nel Circus, ogni millisecondo conta. Sarà interessante vedere se la Scuderia riuscirà a mantenere questo slancio. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà la pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Leclerc sigla il miglior tempo in 1:14.367 a precedere di 0.151 Antonelli e di 0.418 Hamilton. 17.02 Alcuni piloti fanno simulazioni di partenza in pit-lane. 17.01 Tutti in pista con i top team in pista con gomme medie. 17.00 VIA ALLA FP2!!! 16.57 C’è grande curiosità su quello che potranno fare le Rosse, visto quanto è accaduto nel corso del primo turno di libere. Sul passo gara le Rosse hanno fatto vedere cose interessanti, qualcosa da migliorare c’è sul giro secco. 16.55 5? al via della FP2. 16.53 Tanto caldo a Barcellona e questo sarà un fattore nel corso del week end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: via alla FP2! Ferrari in cerca di conferme con le nuove ali

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

