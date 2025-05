LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Russell svetta nella FP2 Ferrari lavora sul set-up

Il Gran Premio di Spagna 2025 è già un’emozione! George Russell brilla nella FP2, mentre la Ferrari si concentra sul set-up, cercando di ottimizzare le prestazioni. Con Leclerc che migliora il suo tempo e i piloti pronti a scatenarsi con le gomme soft, la tensione cresce. In un contesto di sfide sempre più serrate tra team, chi avrà la meglio? Non perdere neanche un attimo di questa entusiasmante battaglia in pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Leclerc migliora il suo crono con gomme medie usate, quinto a 0.602. 17.20 Nel prossimo run i piloti monteranno le gomme soft per fare un time-attack. 17.18 Mercedes che fino ha gonfiato il petto con Russell a svettare, mentre Kimi Antonelli è quinto a 0.711. 17.16 A quanto pare, un altro tentativo non pulito di Leclerc per il traffico, visto il suo miglior intertempo nel primo settore. 17.14 George Russell porta il limite a 1:13.501 a precedere di 0.135 Norris e di 0.409 Verstappen. Leclerc completa un giro piuttosto lento, attualmente ottavo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Russell svetta nella FP2, Ferrari lavora sul set-up

