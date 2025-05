LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Piastri svetta nella FP2 Ferrari appannate al Montmeló

Il GP di Spagna 2025 sta regalando emozioni a Montmeló, dove Oscar Piastri brilla nella FP2, mentre la Ferrari sembra lontana anni luce dalle aspettative. In un periodo in cui le prestazioni sono tutto, l’imprevedibilità del motorsport ci ricorda che ogni gara può riservare sorprese. Come reagirà la scuderia di Maranello a questa sfida? Non perdere i prossimi aggiornamenti! La lotta per il titolo è solo all'inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.04 Ferrari decisamente irriconoscibile. I piloti non sanno spiegarsi i motivi di questo cambiamento di spartito per la scuderia di Maranello. 18.02 Si chiude una seconda sessione di libere in cui la McLaren ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza. Oscar Piastri è stato il migliore nella simulazione del time-attack, mentre sul passo gara Lando Norris ha impressionato per costanza e velocità. Max Verstappen si candida al ruolo di antagonista, visti i tempi fatti con benzina nel serbatoio. 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 18.00 1:19.9 per Leclerc e 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2, Ferrari appannate al Montmeló

