LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Piastri svetta nella FP2 5 Leclerc e Hamilton più indietro

Il Gran Premio di Spagna 2025 sta riservando emozioni incredibili! Oscar Piastri brilla nella FP2, ma attenzione: la gestione delle gomme potrebbe rivelarsi cruciale. Con Verstappen che gira come un orologio in 1:19.982, la sfida si fa serrata. E mentre Leclerc e Hamilton faticano a tenere il passo, è chiaro che la battaglia per il podio sarà infuocata! Non perdere nemmeno un istante di questa avvincente stagione di Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Per Piastri qualche problema in più nella gestione delle gomme, visti i crono in 1:21 che si sono notati. Verstappen decisamente costante e, montando ora le gomme, gira in 1:19.982. 17.48 1:20.9 per Leclerc che vede alzarsi il proprio ritmo. Bene Norris in 1:20.283 che continua ad avere un ottimo passo. 17.45 Girano sul passo dell’1:20 le McLaren, mentre le due Ferrari girano con Leclerc in 1:20.6 ed Hamilton in 1:20.8. Vettura decisamente meno performante rispetto alla FP1. 17.43 1:20.483 per Leclerc come tempo d’attacco sul passo gara, 1:20.800 Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2, 5° Leclerc e Hamilton più indietro

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

