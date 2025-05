LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Norris in testa Ferrari in top 5

La F1 torna a regalare emozioni nel GP di Spagna 2025! Con Norris in testa e una Ferrari sorprendentemente nella top 5, la gara promette scintille. I pit stop si intensificano, mentre i piloti cercano di ottimizzare ogni giro. Questo weekend non è solo una corsa, ma un chiaro segno della crescente competitività nel campionato. Chi avrà la meglio? Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri il futuro dell'automobilismo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Torna in pista Norris. 14.15 La Haas di Hirakawa si piazza in 15esima posizione. (+1.580). 14.13 Primi 7 piloti ora tutti ai box. 14.10 20 minuti al termine! 14.09 Bortoleto si migliora e si piazza in dodicesima piazza (+1.437). 14.06 Primi sei piloti con gomma rossa. 14.05 1:13.718 per la McLaren di Norris. Nettamente il più veloce in pista. 14.04 Verstappen anticipa il monegasco. 1:14.085 per la sua Red Bull. 14.03 Si migliora Leclerc, primo con 1:14.238. 14.01 Hulkenberg con gomma rossa si mette in seconda piazza. (+0.114) 14.00 Russell 1:14.751 con gomma gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Norris in testa, Ferrari in top 5

