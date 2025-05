LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola?

Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Con la nuova direttiva tecnica in arrivo, le squadre dovranno rivedere le loro strategie e adattarsi a un contesto di gare sempre più competitivo. Chi avrà il coraggio di osare? Segui la nostra DIRETTA LIVE per scoprire quali sorprese ci riserverà il circuito di Barcellona e preparati a vivere un weekend indimenticabile nel mondo della Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Barcellona, i piloti dovranno cercare il feeling giusto per la gara in programma domenica, svolta importante della stagione. Il Gran Premio spagnolo presenta infatti un’importante novità che potrebbe essere uno snodo cruciale per il Mondiale. La nuova direttiva tecnica, ideata dal direttore delle monoposto FIA Nikolas Tombazis, tenderà a ridurre la flessibilità consentita delle ali anteriori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola?

