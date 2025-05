LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | dalle 17 00 la FP2 Ferrari in cerca di risposte con la nuova direttiva tecnica

Oggi le emozioni della F1 tornano in pista con la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna. La Ferrari, in cerca di risposte dopo la nuova direttiva tecnica, è pronta a sfidare le aspettative. Alle 17:00, gli appassionati potranno seguire ogni istante in diretta. In un clima di grande attesa per il Mondiale 2025, quale sarà la risposta dei nostri piloti? Non perdere il colpo!

LA CRONACA DELLE FP1 LA CLASSIFICA DELLE FP1 14.36 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. L'appuntamento è con la seconda sessione di prove libere in programma alle ore 17.00. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale. 14.35 La direttiva tecnica della FIA non ha cambiato le carte in tavola, almeno nella FP1. Vedremo cosa cambierà nelle FP2. 14.34: Norris si dimostra il più veloce. Verstappen subito dietro, inseguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc.

