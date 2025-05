Lite a Catania posteggiatore abusivo uccide un 30enne dipendente di una nota pasticceria Arrestato l' omicida

Un tragico episodio a Catania riporta l'attenzione su un problema sempre più pressante: la sicurezza nelle città e l'abusivismo. Un posteggiatore ha ucciso un giovane padre, Santo Salvatore Giambattista Re, al culmine di una lite, evidenziando il rischio che corrono le vite quotidiane in contesti di illegalità. La società è chiamata a riflettere su come garantire una convivenza pacifica, soprattutto per chi lavora duramente per la propria famiglia.

Un posteggiatore abusivo di 37 anni, al culmine di una lite, ha ferito mortalmente a coltellate il dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, «Quaranta», colpendolo con coltellate a braccia, tronco e addome. Santo Salvatore Giambattista Re, 30 anni, residente a Mascalucia, sposato, padre di una bambina di 4 mesi, è morto dopo il suo trasferimento nell’ospedale Cannizzaro. L'aggressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lite a Catania, posteggiatore abusivo uccide un 30enne dipendente di una nota pasticceria. Arrestato l'omicida

Catania, un altro drammatico episodio di violenza urbana scuote la città. Un posteggiatore abusivo ha tragicamente tolto la vita a un giovane di 30 anni, dipendente di una famosa pasticceria, in una lite sul lungomare Ognina.

