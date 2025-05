L' istituto Di Marzio Michetti ospita un gruppo di docenti da Valencia per l' Erasmus +

L'Istituto Di Marzio Michetti di Pescara si illumina con l’arrivo di diciassette docenti spagnoli da Valencia, un'opportunità imperdibile di confronto formativo nell’ambito del programma Erasmus+. Questo scambio non rappresenta solo un momento di crescita per gli insegnanti coinvolti, ma segna un passo importante verso un'educazione sempre più internazionale e inclusiva. Scopri come l'innovazione educativa sta trasformando le scuole italiane in veri e propri hub di conoscenza!

Importante momento di confronto formativo per l'Ipsias Di Marzio Michetti, che dallo scorso anno ha avuto l'accreditamento Erasmus+ nell'ambito Vet (Vocational education and training). Nella mattinata del 27 maggio, infatti, l'istituto pescarese ha accolto diciassette docenti provenienti da.

