L'Inter vince lo scudetto Primavera | 3-0 alla Fiorentina Berenbruch migliore in campo

L'Inter Primavera trionfa con un 3-0 sulla Fiorentina, conquistando il suo undicesimo scudetto e confermando un vivaio di talenti straordinari. Berenbruch, il migliore in campo, si unisce a una lista di giovani promesse che stanno ridefinendo il futuro del calcio italiano. Un successo che non solo celebra una vittoria, ma segna anche un segnale chiaro: la nuova generazione è pronta a brillare nei palcoscenici più importanti.

Al Viola Park di Bagno a Ripoli l`Inter Primavera di Andrea Zanchetta conquista il suo undicesimo Scudetto di categoria con una vittoria netta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Primavera, Cesena-Inter 0-2: nerazzurri in semifinale scudetto

L’Inter Primavera di Andrea Zanchetta si conferma protagonista nella corsa allo scudetto, raggiungendo le semifinali dopo una convincente vittoria in trasferta contro il Cesena, chiusa sul punteggio di 2-0.

Cerca Video su questo argomento: L039inter Vince Scudetto Primavera Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L'Inter vince lo scudetto Primavera: 3-0 alla Fiorentina, Berenbruch migliore in campo

Scrive calciomercato.com: Al Viola Park di Bagno a Ripoli l`Inter Primavera di Andrea Zanchetta conquista il suo undicesimo Scudetto di categoria con una vittoria netta per 3-0 contro la.

Fiorentina-Inter Primavera 0-3: risultato e gol. Scudetto ai nerazzurri

Come scrive sport.sky.it: L'Inter Primavera vince lo scudetto 2024-25 battendo in finale per 3-0 la Fiorentina. Partita aperta da un gol di Bovo nel primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri hanno legittimato il successo ...

Primavera 1, 3-0 alla Fiorentina: lo scudetto è dell’Inter. Undicesimo della sua storia

Lo riporta calciocasteddu.it: Al Viola Park la squadra di Zanchetta segna al 20' con Bovo poi controlla, evita il pareggio e segna ancora con Berenbruch e Lavelli ...