L’Inter Primavera è campione d’Italia 3-0 alla Fiorentina in finale | 11 tricolore nerazzurro

L’Inter Primavera conquista il titolo di campione d’Italia, segnando un netto 3-0 contro la Fiorentina! Questo successo non è solo una vittoria, ma un chiaro segnale della forza del settore giovanile nerazzurro. Con l'11° tricolore in bacheca, i ragazzi di Zanchetta dimostrano che il futuro è luminoso. Mentre il calcio professionistico è in cerca di nuovi talenti, l'Inter mostra come si costruisce una grande squadra. Prepariamoci a vedere questi giovani protagonisti nel grande calcio

Straordinaria finale dei ragazzi di Zanchetta che si impongono 3-0: al Viola Park, lo Scudetto Primavera va all'Inter che batte la Fiorentina e conquista il suo 11° tricolore di categoria. Reti di Bovo, Berenbruch e Lavelli.

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

