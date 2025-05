L’intelligenza artificiale al centro dell’evento FonARCom | la proposta CIFA-Confsal per guidare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale

L'Intelligenza Artificiale sta trasformando il panorama lavorativo ed è al centro del dibattito di Fonarcom. La proposta di Cifa Confsal mira a supportare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale. In un’epoca in cui competenze nuove sono necessarie, il focus sulla formazione diventa cruciale. Come possiamo innovare in modo inclusivo e sostenibile? Scoprilo nell'evento che promette di tracciare la rotta verso un futuro lavorativo migliore!

Costruire un’interazione sempre più forte fra Intelligenza Artificiale, formazione e nuove competenze per guidare il mondo del lavoro nella transizione epocale in atto, assegnando alle imprese l’arduo compito di gestire il cambiamento e di garantire un’innovazione inclusiva e sostenibile. È stata questa la riflessione emersa dal dibattito promosso dal fondo interprofessionale FonARCom sul tema “La sanzione etica – Trasparenza, rischi e soluzioni dei nuovi divieti in tema di AI”, tenutosi al Festival del Lavoro e che ha visto esperti e professionisti del settore confrontarsi sull’argomento. Punto di partenza dell’incontro l’AI Act, il Regolamento del Parlamento Europeo che evidenzia rischi e opportunità, nonché sanzioni e divieti legati all’utilizzo dell’AI nel contesto lavorativo e che vede fra le varie disposizioni l’obbligo di formazione dei dipendenti in tema di Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’intelligenza artificiale al centro dell’evento FonARCom: la proposta CIFA-Confsal per guidare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale

