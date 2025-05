Linkin Park a Firenze nel 2026 l’unica data italiana alla Visarno Arena

Preparati a vivere un'emozione unica: i Linkin Park tornano in Italia per un concerto imperdibile alla Visarno Arena di Firenze il 26 giugno 2026! Un evento che segna la rinascita dei grandi live dopo anni di attesa e incertezze. Non perdere l’occasione di assistere a un'esperienza che promette di essere memorabile, proprio mentre la musica dal vivo sta tornando a brillare nel nostro paese. Sarà un'estate indimenticabile!

Firenze, 30 maggio 2025 – C’è ancora un anno da aspettare, ma per i fan è una grande notizia. I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il sold out in tempi record. Il tanto atteso ritorno della band è iniziato con il nuovo album “From Zero”, uscito il 15 novembre 2024. La versione deluxe dell'album, contenente tre brani inediti e cinque dal vivo, ha riportato l'album al #1 in Germania e in classifica in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linkin Park a Firenze, nel 2026 l’unica data italiana alla Visarno Arena

I Linkin Park in concerto al Firenze Rocks 2026, i biglietti

I Linkin Park tornano in Italia e l'attesa è alle stelle! Il 26 giugno 2026, la Visarno Arena di Firenze ospiterà un concerto imperdibile, segnando un momento storico per i fan italiani.

Cerca Video su questo argomento: Linkin Park Firenze 2026 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Linkin Park: UFFICIALE in concerto a Firenze nel 2026. tutte le info e biglietti

Riporta virginradio.it: I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’ unico concerto in Italia del 2026, a distanza di ...

Concerti Linkin Park: Info e Biglietti del Tour 2025/2026

Da rockol.it: Concerti Linkin Park: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it.