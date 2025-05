L' inflazione cala all' 17% ma vola il carrello della spesa

L'inflazione in Italia scende all'1,7%, ma il carrello della spesa continua a pesare! Mentre i prezzi energetici calano, le bollette quotidiane sembrano non subire lo stesso destino. Questo contrasto potrebbe mettere pressione sulla BCE per un taglio dei tassi, aprendo così un dibattito sull'equilibrio tra crescita e costo della vita. Un tema che ci riguarda tutti: come affrontare il rincaro del quotidiano?

L’inflazione scende in Italia abbondantemente sotto il 2%. Trascinata al ribasso dai prezzi energetici, a maggio è diminuita fino all’ 1,7%, viaggiando in parallelo con quella spagnola arrivata all’ 1,9%. I due dati sembrano destinati a dare un’ulteriore spinta alla Bce per un nuovo taglio dei tassi nella prossima riunione del 5 giugno, ma un elemento di freno non indifferente arriva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'inflazione cala all'1,7%, ma vola il carrello della spesa

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib resta in rialzo, bene gli energetici con Italgas in vetta. Il Treasury decennale sale al 4,4%. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

