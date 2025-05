L’industria sportiva è un settore in piena crescita ma l’ingordigia rischia di far seccare la pianta

L'industria sportiva è in espansione, ma la bramosia di profitto può trasformarsi in un boomerang. Nel Venerdì di Repubblica, Federico Carli analizza come eventi sportivi possano generare sviluppo urbano e senso di appartenenza, ma anche ingenti debiti. In un'epoca in cui lo sport è sempre più un affare globale, il rischio di compromettere il futuro è concreto. Scopri come trovare l'equilibrio tra successo e sostenibilità!

Il Venerdì di Repubblica affronta il tema legato al business e lo sport e lo fa con Federico Carli, docente di Politica economica all’Università Guglielmo Marconi e nipote di Guido Carli. Le grandi manifestazioni sportive sono state strumenti di sviluppo urbano e identità nazionale. Altre volte, però, hanno lasciato debiti mostruosi e impianti abbandonati. «Sì, ricordiamo pero subito che l’industria sportiva rappresenta una percentuale significativa e crescente del Pil mondiale. Anche durante le recessioni il settore è rimasto stabile, con proiezioni di crescita costante» Ma lo sport è cambiato profondamente negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «L’industria sportiva è un settore in piena crescita, ma l’ingordigia rischia di far seccare la pianta»

