L' incubatore d' impresa del Blaise Pascal funziona | azienda acquisisce quote di una delle start-up nata tra i banchi

L'incubatore d'impresa del Blaise Pascal si conferma un vivace crocevia di innovazione: una startup nata tra i banchi ha appena attirato l'attenzione di un'azienda affermata, segnando un passo importante nel trasferimento di idee dall'aula al mercato. Gli studenti delle quinte classi hanno brillato presentando i loro project work a imprenditori e istituzioni, dimostrando come la formazione pratica possa generare opportunitĂ reali. Un esempio lampante di quanto il talento giovane possa trasformarsi in successo imprenditoriale

Dalle ore 9:15, gli studenti delle quinte classi hanno presentato i loro project work davanti a una platea composta da imprenditori, rappresentanti istituzionali e partner del progetto, mostrando le competenze acquisite e i risultati sviluppati in mesi di lavoro a stretto contatto con il mondo.

