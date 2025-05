L’impresa spericolata Discesa a tutta velocità lungo i Portici Unesco Video virale è polemica

Incredibile ma vero: un video virale ha catturato l'attenzione di tutti con una discesa spericolata lungo i portici UNESCO di Bologna! Questo iconico patrimonio, costruito nel 1674 come simbolo di devozione, si trasforma oggi in una pista per gli audaci. Un contrasto affascinante tra tradizione e modernità che solleva interrogativi sul rispetto per la storia. È tempo di riflettere su come viviamo il nostro passato e su quali valori vogliamo preservare.

Chissà se nel 1674 i bolognesi avrebbero mai potuto immaginare che il maestoso portico che stavano iniziando a costruire e che avrebbe collegato nei secoli Bologna con il Santuario della Madonna di San Luca sarebbe diventato, 351 anni dopo, una pista di ‘downhill’. E se l’uomo del Seicento non lo poteva neppure fantasticare, fatica a comprenderlo pure il cittadino di oggi. La platea sempre prodiga di giudizi dei social si è divisa tra lo stupore, l’indignazione e la preoccupazione di fronte al video postato dai ragazzi di ‘ Bolo.riders ’ che qualche notte fa, armati di GoPro, si sono lanciati in mountain-bike giù per i quattro chilometri e 666 archi del porticato patrimonio dell’Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impresa spericolata. Discesa a tutta velocità lungo i Portici Unesco. Video virale, è polemica

