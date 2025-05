L’impatto sociale dello scudetto del Napoli è di un miliardo e 200 milioni con un investimento di 300

Il trionfo del Napoli non è solo una festa calcistica, ma un motore economico che genera un impatto sociale di 1,2 miliardi di euro. Con un investimento di soli 300 milioni, il Social Return on Investment (SROI) mette in luce il potere trasformativo dello sport. Questo scudetto non celebra solo una squadra, ma riaccende l'orgoglio di una città e porta benessere a tutta la comunità. Scopri come il calcio può cambiare il destino di un territorio!

L’impatto sociale dello scudetto del Napoli: 1 miliardo e 200 milioni con un investimento di 30 0 milioni Open Economics ha elaborato l’impatto sociale del Napoli campione d’Italia. Lo Sroi (Social Return on Investment) è un metodo per misurare il valore extra-finanziario rispetto alle risorse investite. Valuta il valore extra-finanziario (sociale, ambientale, ecc.) di un’attività o un progetto, rapportandolo ai costi degli investimenti. Si tratta di un metodo per misurare l’impatto sociale e quantificarne il valore in termini economici, consentendo di comprendere meglio come le risorse investite abbiano generato un beneficio sociale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’impatto sociale dello scudetto del Napoli è di un miliardo e 200 milioni (con un investimento di 300)

Napoli, al via i tirocini di inclusione sociale: 600 euro al mese per un anno

Il Comune di Napoli lancia i tirocini di inclusione sociale, un'opportunità per sostenere cittadini in difficoltà.

La vittoria dello scudetto a napoli tra sport, identità e comunità in festa

Lo riporta gaeta.it: La vittoria dello scudetto del Napoli, guidato da Antonio Conte, rappresenta un riscatto sociale e culturale per la città, rafforzando l’orgoglio collettivo e il senso di appartenenza dei napoletani.

