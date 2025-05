Lillo e Greg | Volevamo essere Zagor e Tarzan divoriamo fumetti e cartoni Siamo uno zero? Nessuno ce lo ha mai detto lo facciamo da soli

Lillo e Greg, icone della comicità italiana, svelano il loro sogno di diventare Zagor e Tarzan. Con il loro ultimo progetto, celebrano l'amore per fumetti e cartoni animati, riflettendo un trend culturale in crescita: il ritorno alla nostalgia degli anni '80 e '90. Un premio per 2 per 610 non è solo un riconoscimento, ma un invito a riscoprire i supereroi che abbiamo amato. Non perdere l'occasione di rivivere la magia!

Un premio per 2 per 610: non è un'operazione matematica per stabilire il livello Invalsi nella materia forse meno amata dagli studenti, ma il riconoscimento che il festival. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lillo e Greg: «Volevamo essere Zagor e Tarzan, divoriamo fumetti e cartoni. Siamo uno zero? Nessuno ce lo ha mai detto, lo facciamo da soli...»

Lillo e Greg a Cartoons con fumetti, modellismo, musica

Secondo ansa.it: (dell'inviata Cinzia Conti) Lillo e Greg tornano alle origini e sbarcano alla 29/a edizione di Cartoons on The Bay, festival internazionale dell'animazione, della transmedialità e delle meta arti ...

Lillo e Greg campioni di risate: «Vengono a vederci perché riusciamo ancora a essere originali»

Segnala ilmessaggero.it: Lillo e Greg sono ormai una coppia di fatto. Vivono a Roma a cento metri di distanza l’uno dall’altro e il loro curriculum è il racconto di un binomio che macina successi, dal teatro al ...

Lillo, il sodalizio con Greg/ “Noi la strana coppia, umorismo che piace”

Come scrive ilsussidiario.net: Ora che questo è finalmente possibile Lillo e Greg non possono che essere entusiasti ... Jerry Lewis. In realtà volevamo fare un pò come Jack Lemmon e Walter Matthau che non avevano spalla.