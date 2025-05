Liliana Resinovich la cugina a Open sui comportamenti sospetti di Sebastiano Visintin | Lui l’ha portata via dalla famiglia L’ipotesi sui soldi e la lite finita male

Il mistero attorno alla scomparsa di Liliana Resinovich si infittisce, con la cugina Silvia Radin che parla di comportamenti sospetti di Sebastiano Visintin. Descritto come "anaffettivo" e isolato, Visintin avrebbe allontanato Liliana dalla sua famiglia. Questo caso riaccende i riflettori su dinamiche familiari complesse e relazioni tossiche, un tema sempre più attuale nella nostra società. Cosa si nasconde dietro le porte chiuse? Scoprilo.

«Detto fra noi, Sebastiano è stato sempre un amorfo. Anaffettivo. Non si è mai integrato nella famiglia, tanto è vero che diceva che lui e Lilli erano dei lupi solitari. Lui l’ha portata via dalla famiglia. Lui l’ha, come posso dire, circuita». Lo racconta a Open Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di Trieste 21 giorni dopo, il 5 gennaio 2022. Da tre anni tutta la famiglia della Resinovich sta aspettando di conoscere la verità. Una verità che fa fatica a emergere e che vede ora il marito della donna, Sebastiano Visintin, come unico indagato. 🔗 Leggi su Open.online