Liliana Resinovich il marito lo faceva prima del ritrovamento del corpo | la scoperta

Nuovi inquietanti dettagli emergono nel caso di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita a Trieste. Il marito, Sebastiano Visintin, avrebbe iniziato a regalare oggetti personali della donna prima del tragico ritrovamento, alimentando interrogativi e sospetti. In un contesto in cui le dinamiche familiari e i misteri si intrecciano, questa scoperta potrebbe rivelare una veritĂ ancora piĂą torbida. Cosa si nasconde dietro a gesti apparentemente innocui?

Emergono nuovi dettagli sul caso di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022 nei giardini dell'ex Opp di Trieste. Il marito, Sebastiano Visintin, avrebbe regalato alcuni oggetti personali della donna prima del ritrovamento del corpo, sollevando nuovi interrogativi sull'intera vicenda. Secondo quanto raccontato da Laura e Pino, amici della Carnia, Visintin avrebbe dato loro una macchina fotografica e una bicicletta appartenute a Liliana. La circostanza era stata riferita anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?", alimentando dubbi sul comportamento del marito nelle settimane successive alla scomparsa.

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la veritĂ , non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

