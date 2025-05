Like a star flop | possibili chiusure anticipate e i nuovi progetti di Amadeus

Il panorama televisivo italiano è in fermento: dopo i recenti flop delle trasmissioni di Amadeus, si apre un capitolo inedito. Nonostante l’esperienza del conduttore, le nuove proposte stentano a decollare. Ma cosa scatena questo trend di insuccesso? Analizzando gli ascolti, si svelano dinamiche sorprendenti che mettono in discussione le scelte editoriali. Scopri se ci sono nuovi progetti all’orizzonte capaci di riportare il pubblico davanti allo schermo!

Il panorama televisivo italiano sta assistendo a un trend di insuccessi nelle trasmissioni condotte da figure di rilievo come Amadeus. Nonostante i cambiamenti di titolo e format, le nuove proposte non sono riuscite a conquistare un pubblico stabile e numeroso. Questo articolo analizza gli ascolti delle ultime produzioni, con particolare attenzione al nuovo show “Like a Star”, e valuta le prospettive future del conduttore nel contesto dell’intrattenimento televisivo. andamento degli ascolti di “like a star”. prime tre puntate e dati di ascolto. La prima edizione di “Like a Star” è iniziata il 14 maggio con una performance che ha lasciato molte aspettative deluse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Like a star flop: possibili chiusure anticipate e i nuovi progetti di Amadeus

Like a Star di Amadeus su NOVE: talent show con cover tributo alle icone musicali

Mercoledì 14 maggio, NOVE presenta "Like a Star", il nuovo talent show ideato da Amadeus. Con un omaggio alle icone musicali, i concorrenti si sfideranno in emozionanti cover tributo.

Amadeus è un fuoriclasse ma anche Like a Star ha deluso. E se il problema fosse Nove?

Come scrive msn.com: Partenza Auditel choc per la nuova prima serata di Nove, chiamata a rialzarsi con la sua 2a puntata e l'ambizione di arrivare fino all'ottava. Chiusura anticipata ...

Amadeus, flop di Like a Star: la mossa di Discovery non cambia gli ascolti

Riporta informazione.it: C’è qualcosa di davvero umano nel desiderio di sentirsi, anche solo per una sera, like a star. È questo l'obiettivo della nuova puntata della singing competition condotta da… Leggi ...

Like a Star, Amedeus: programma e giudici top per risollevare gli ascolti

Riporta libero.it: Nonostante l'entusiasmo iniziale, il debutto su Nove ha registrato ascolti modesti e uno share deludente. Tuttavia la formula innovativa può riservare sorprese ...