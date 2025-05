Ligaza e giochi nel fine settimana torna la Festa della solidarietà

Il weekend del 7 e 8 giugno si tinge di solidarietà a Santarcangelo! Torna la Festa della Solidarietà, un'occasione imperdibile per scoprire le iniziative delle associazioni locali e riflettere insieme su come costruire una “città solidale”. Tra giochi, eventi e momenti di incontro, l'evento promuove un messaggio fondamentale in tempi in cui il supporto reciproco è più che mai necessario. Non mancare, la tua partecipazione può fare la differenza!

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna la Festa della Solidarietà, il tradizionale evento organizzato dalla Consulta del settore civile per inviare la cittadinanza di Santarcangelo a conoscere le attività delle realtà sociali e riflettere sul tema della “città solidale”. Dalle ore 16 di sabato 7. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ligaza e giochi, nel fine settimana torna la Festa della solidarietà

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Cerca Video su questo argomento: Ligaza Giochi Fine Settimana Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Steam vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c'è Diablo 4

Come scrive msn.com: Anche questo fine settimana è arrivato il momento di divertirsi su Steam senza dover spendere neanche un centesimo, grazie ai giochi gratis offerti a tempo limitato per il weekend. A differenza ...

Alan Wake 2 può essere giocato gratis questo fine settimana su Xbox insieme ad altri giochi nei Free Play Days

multiplayer.it scrive: Anche questa settimana tornano i Free ... effettuare liberamente il download dei tre giochi proposti questa settimana, giocabili in questo weekend. Fine settimana di prove e sconti L'offerta ...

Giochi gratis Xbox: weekend di prove gratuite

Riporta msn.com: Come da programma, Xbox offre quattro giochi gratuiti per il fine settimana dal 10 al 13 ottobre 2024 agli abbonati Xbox Game Pass. Anche oggi viene quindi proposta l'iniziativa Free Play Days ...