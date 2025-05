L' idolo della conduttrice? La cantante Cher Uno dei suoi brani è servito a darle la carica durante la stagione

L'estate sta arrivando e con essa la pausa dei programmi televisivi, ma non per Antonella Clerici! L’idolo della conduttrice, Cher, le ha dato la carica giusta per una stagione straordinaria. Con ascolti in crescita e picchi di 2 milioni di telespettatori, "È sempre mezzogiorno" si conferma un punto di riferimento nel panorama televisivo. Sarà interessante vedere come si evolverà il format al rientro, mantenendo viva la magia dell'estate!

L 'estate segna la pausa di molti programmi televisivi, e tra questi c'è anche È sempre mezzogiorno. Il format di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, conclude la sua stagione venerdì 30 maggio, dopo mesi di ascolti in crescita e affetto da parte del pubblico. Alcune puntate hanno superato i 2 milioni di telespettatori, con picchi vicini al 20% di share. Numeri importanti, che confermano la forza della trasmissione, capace di unire leggerezza, cucina e ironia. Clerici, ancora una volta, si è dimostrata una padrona di casa accogliente, empatica e professionale.

