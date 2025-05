Lido di Camaiore dramma in spiaggia | 65enne muore in mare per un malore

Tragedia a Lido di Camaiore, dove un 65enne lombardo ha perso la vita mentre nuotava. Un malore fatale ha spezzato le sue vacanze, richiamando l’attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute in vacanza. Ogni anno, migliaia di turisti si rilassano al mare, ma è fondamentale non sottovalutare i segnali del corpo. Ricordiamoci di ascoltarci e agire con prudenza, anche durante i momenti di piacere.

L’uomo era in vacanza dalla Lombardia. Nel tardo pomeriggio del 29 maggio, un uomo di 65 anni è deceduto mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia libera di Lido di Camaiore, in Versilia. L’uomo, in vacanza con un gruppo proveniente da Lecco, è stato colto da un improvviso malore. Tempestivi i soccorsi ma il 65enne non ce l’ha fatta. I bagnini sono intervenuti prontamente con il pattino di salvataggio, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con un’automedica e un’ambulanza, oltre alla Capitaneria di Porto di Viareggio per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore

