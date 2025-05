Liceo Nino Cortese vince Mad for Science con fertilizzanti naturali marini

Il liceo Nino Cortese di Maddaloni ha trionfato al concorso Mad for Science 2025, proponendo innovativi fertilizzanti naturali a base marina. Questo successo non è solo un vanto locale, ma si inserisce in un contesto globale di sostenibilità e innovazione scientifica. I giovani scienziati hanno dimostrato che la creatività e la ricerca possono portare a soluzioni ecologiche vincenti. Un passo verso un futuro più verde, oggi!

I ragazzi del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni hanno celebrato con entusiasmo il grande successo ottenuto nell'edizione 2025 del concorso Mad for Science, organizzato da Fondazione Diasorin. Durante il momento di festeggiamento, hanno definito questo risultato come un traguardo importantissimo, sia per loro che per la scienza, evidenziando come questa vittoria rappresenti una tappa

Concorso Mad for Science, Liceo Nino Cortese vince e si aggiudica 75mila euro

Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni ha conquistato il primo premio della nona edizione del concorso Mad for Science, aggiudicandosi 75.

Liceo 'Cortese' di Maddaloni vince 'Mad for Science'

Mad for Science, vince il liceo Cortese di Maddaloni con progetto sui biofertilizzanti

Il Liceo Nino Cortese di Maddaloni trionfa al Concorso Nazionale Mad for Science 2025

