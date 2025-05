Liceo dell’Artigianato un altro anno da ricordare per il progetto di PCTO supportato da Confartigianato

Il Liceo dell’Artigianato continua a brillare! La giornata conclusiva del progetto di PCTO, sostenuto da Confartigianato, ha messo in mostra i lavori frutto della passione e creatività degli studenti del Liceo Piero della Francesca. In un momento in cui l’artigianato sta vivendo una nuova rinascita, questi giovani talenti dimostrano che tradizione e innovazione possono andare a braccetto, dando vita a opere straordinarie. Scopri come l'arte dell’artigianato sta

Arezzo, 30 maggio 2025 – Presentati i lavori nati dalla pass ione degli artigiani e dalla creatività degli studenti del Liceo Piero della Francesca Si è svolta presso il Liceo Piero della Francesca la giornata conclusiva del progetto il Liceo dell’Artigianato, giunto alla sua dodicesima edizione. Un’occasione per condividere i percorsi creativi a cui gli studenti hanno partecipato per realizzare le loro opere. Hanno preso parte alla conferenza stampa il Dirigente Scolastico Luciano Tagliaferri, Alessandra Papini, Direttore Confartigianato Imprese Arezzo e Laura Paffetti - Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Liceo dell’Artigianato”, un altro anno da ricordare per il progetto di PCTO supportato da Confartigianato

Cerca Video su questo argomento: Liceo Dell Artigianato Altro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Vicentino – Scontro tra auto: madre e figlio feriti, illeso l’altro conducente. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Liceo dell’Artigianato”, un altro anno da ricordare per il progetto di PCTO supportato da Confartigianato

Scrive lanazione.it: Presentati i lavori nati dalla passione degli artigiani e dalla creatività degli studenti del Liceo Piero della Francesca ...

Liceo dell’artigianato, ponte tra scuola e lavoro

Segnala teletruria.it: Hanno toccato con mano il mondo del lavoro grazie alla passione e agli insegnamenti degli artigiani di Confartigianato che sono stati loro docenti. Gli studenti del Piero della Francesca protagonisti ...

Torna il Liceo dell'Artigianato

Lo riporta arezzonotizie.it: E' giunto alla terza edizione il Liceo dell'Artigianato, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Arezzo, che rientra nel quadro delle molteplici iniziative dell'associazione di via ...