Liceo ‘Cortese’ di Maddaloni vince ‘Mad for Science’

Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni ha brillato nel concorso nazionale 'Mad for Science', portando a casa il primo premio con un progetto innovativo sulle risorse naturali e la salute. In un periodo in cui la sostenibilità è più che mai al centro del dibattito pubblico, questa vittoria non è solo un traguardo per gli studenti, ma un faro di speranza per un futuro dove scienza e ambiente si intrecciano in armonia. Il cambiamento parte da qui!

(Adnkronos) – Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Ce) ha vinto la nona edizione del concorso nazionale 'Mad for Science', promosso da Fondazione Diasorin ETS. Il tema di quest'anno era "Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente". Il team vincitore, con il progetto "Le risorse invisibili .

Scienza, acqua di mare per l’agricoltura: il progetto di un liceo scientifico di Maddaloni sul podio di “Mad for Science 2025”

Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si distingue con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, vincitore di Mad for Science 2025, che esplora la scienza dell’acqua di mare per l’agricoltura sostenibile.

