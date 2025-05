Licenziata perché risultava assente era sottoposta a cure terapeutiche continuative Basta come giustificazione? Ecco cosa hanno detto i giudici

Il recente caso di una lavoratrice licenziata per assenze giustificate da cure terapeutiche continua a far discutere. I giudici hanno sottolineato che la salute non può essere motivo di penalizzazione. In un contesto in cui il benessere mentale e fisico sta diventando centrale nel dibattito sul lavoro, questo verdetto rappresenta un passo importante verso la tutela dei diritti dei dipendenti. La domanda è: quante altre storie simili rimangono inascoltate?

Una lavoratrice è stata licenziata con preavviso per non aver giustificato la propria assenza dal lavoro, in violazione dell’art. 55-quater, lett. b), del Decreto Legislativo n. 1652001. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

