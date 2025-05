Licenziata maschera della Scala di Milano per aver gridato Palestina libera davanti a Meloni è una studentessa universitaria

Una giovane maschera della Scala di Milano è stata licenziata dopo aver gridato "Palestina libera" durante un evento in presenza della premier Meloni. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra libertà di espressione e codice del lavoro. In un'epoca in cui le voci per i diritti umani si fanno sempre più forti, il silenzio imposto sembra quasi un’eco del passato. Una storia che merita di essere approfondita.

A darne notizia è la Cub Informazione & Spettacolo del Teatro in una nota: "È arrivato il verdetto ghigliottina della direzione nei confronti della giovane donna del personale di sala che dalla prima galleria ha urlato 'Palestina libera'" Una maschera del teatro la Scala di Milano è stata licenziata.

Grida "Palestina libera" alla Scala davanti a Giorgia Meloni. Maschera licenziata dal teatro

Una donna, vestita con una maschera, è stata licenziata dopo aver urlato "Palestina libera" davanti a Giorgia Meloni alla Scala durante un concerto il 4 maggio.

Milano, licenziata la maschera della Scala che gridò “Palestina libera”: è polemica

Riporta dire.it: La replica di Cub Spettacolo: "Atto punitivo. Per compiacere Giorgia Meloni, la Scala sacrifica chi osa denunciare il silenzio sul genocidio a Gaza" ...

Gridò “Palestina libera” a Meloni: licenziata una maschera della Scala di Milano. Sala: “Voglio capire le ragioni”

Come scrive ilfattoquotidiano.it: L'episodio risale al 4 maggio: alla lavoratrice, una studentessa universitaria, è stato contestato di aver violato l'ordine di servizio ...

Licenziata la maschera che ha gridato “Palestina libera” alla Scala davanti a Giorgia Meloni. Il sindacato insorge

Secondo msn.com: Il caso al concerto del 4 maggio. Il provvedimento firmato dal sovrintendente Ortombina: “Ignorati gli ordini di servizio”. La Cub: “La direzione offre la testa della ribelle che intendeva denunciare ...