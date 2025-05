Licenziata al Teatro alla Scala per grido Palestina libera all’ingresso di Meloni

Un episodio di forte impatto al Teatro alla Scala: una giovane dipendente, licenziata per aver gridato “Palestina libera” durante l’ingresso di Giorgia Meloni. Questo gesto non è solo un atto di protesta, ma riflette un clima di crescente tensione e polarizzazione su temi globali. In un momento storico in cui le voci di protesta si fanno sempre più forti, ci chiediamo: fino a che punto la libertà di espressione può essere tollerata?

La vicenda al Teatro alla Scala ha sollevato forti reazioni a causa di un episodio inaspettato durante un concerto. Una giovane del personale di sala ha espresso il proprio sostegno con un grido di "Palestina libera" proprio mentre si svolgeva l'ingresso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Palco Reale.

