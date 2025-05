Licenziamento per assenze ingiustificate per cure terapeutiche | quali sono i limiti

Il caso di licenziamento di una dipendente pubblica per assenze legate a cure terapeutiche solleva interrogativi cruciali sui diritti dei lavoratori in contesti sempre più attenti alla salute mentale e fisica. In un'epoca in cui il benessere sul lavoro è al centro del dibattito, è fondamentale chiedersi: fino a che punto si può giustificare un’assenza? Questo episodio mette in luce l’importanza di una comunicazione chiara tra dipendenti e datori di lavoro, creando un terreno fertile per un dialogo

Una dipendente pubblica è stata licenziata con preavviso per non aver giustificato formalmente alcune assenze dal lavoro, in apparente violazione dell’art. 55-quater, lett. b), del Decreto Legislativo n. 1652001. La lavoratrice ha dichiarato che tali assenze erano dovute a cure terapeutiche continuative, ma la giustificazione è stata considerata insufficiente dai giudici della Corte di Cassazione. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

